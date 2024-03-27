Вблизи построенной Россией АЭС заметили необычный объект

DT Next: около построенной Россией АЭС «Куданкулам» в Индии заметили НЛО

Неподалеку от построенной Россией атомной электростанции (АЭС) «Куданкулам» в индийском штате Ченнаи сотрудник полиции не раз наблюдал неопознанные летающие объекты (НЛО). Об этом он сообщил изданию DT Next.

«Сиед Абдул-Кадер рассказал DT Next, что наблюдает неопознанные летающие объекты в Куданкуламе с 2020 года», — отмечается в публикации. Как поведал сам полицейский, ему удалось несколько раз запечатлеть НЛО на камеру. Объекты проявлялись в виде свечения на ночном небе.

Ранее Индия подняла в воздух два истребителя после сообщений об НЛО, зафиксированных в районе международного аэропорта в городе Импхал. Инцидент случился 19 ноября, примерно в 14:30 по местному времени. Неназванный представитель правоохранительных органов заявил, что объект на протяжении нескольких часов кружил в районе аэропорта.