Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:26, 27 марта 2024Из жизни

Вблизи построенной Россией АЭС заметили необычный объект

DT Next: около построенной Россией АЭС «Куданкулам» в Индии заметили НЛО

Фото: Raquel Cunha / Reuters

Неподалеку от построенной Россией атомной электростанции (АЭС) «Куданкулам» в индийском штате Ченнаи сотрудник полиции не раз наблюдал неопознанные летающие объекты (НЛО). Об этом он сообщил изданию DT Next.

«Сиед Абдул-Кадер рассказал DT Next, что наблюдает неопознанные летающие объекты в Куданкуламе с 2020 года», — отмечается в публикации. Как поведал сам полицейский, ему удалось несколько раз запечатлеть НЛО на камеру. Объекты проявлялись в виде свечения на ночном небе.

Ранее Индия подняла в воздух два истребителя после сообщений об НЛО, зафиксированных в районе международного аэропорта в городе Импхал. Инцидент случился 19 ноября, примерно в 14:30 по местному времени. Неназванный представитель правоохранительных органов заявил, что объект на протяжении нескольких часов кружил в районе аэропорта.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Погиб глава спасавшей людей в «Крокусе» организации. Имя Андрея Сыропятова появилось в списке жертв теракта

      В Москве мужчина расправился с женой и совершил покушение на ее мать и подругу

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Подросток спас прибежавшего в ресторан после ранения в «Крокусе» россиянина

      В Сербии рассказали о последствиях использования обедненного урана НАТО

      Уничтоженный «Крокус Сити Холл» оказался в залоге у Газпромбанка

      Панарин впервые в карьере набрал 100 очков за сезон

      Супруги отметили столетний юбилей и заново обменялись свадебными клятвами

      Глава МИД Венгрии раскрыл опасения ЕС из-за изъятия активов России

      Собянин раскрыл число выписанных из больниц Москвы пострадавших в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше