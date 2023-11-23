Индия подняла в воздух истребители для перехвата НЛО

В Индии направили два истребителя на перехват неопознанного объекта

Индия подняла в воздух два истребителя после сообщений об НЛО, замеченных в районе международного аэропорта в городе Импхал, штат Манипур. Об этом сообщает издание Independent.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 ноября, около 14:30 по местному времени. Анонимный представитель правоохранительных органов сообщил, что неопознанный объект несколько часов кружил в районе аэропорта. «НЛО был различим невооруженным глазом и двигался к западу от аэродрома до четырех вечера», — цитирует его новостное агентство PTI.

На перехват объекта направили истребитель с ближайшей авиабазы, однако его пилоту не удалось обнаружить ничего подозрительного. Сразу после этого совершил вылет второй истребитель. Он также не заметил никаких признаков НЛО. Результаты расследования не публиковались.

Ранее сообщалось, что в 2022 году пилот авиакомпании Ryanair заметил на высоте 1,2 километра неопознанный объект черного цвета. Самолет пролетел на расстоянии 20 метров от него со скоростью 370 километров в час.