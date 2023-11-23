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20:42, 22 ноября 2023Из жизни

Индия подняла в воздух истребители для перехвата НЛО

В Индии направили два истребителя на перехват неопознанного объекта

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Индия подняла в воздух два истребителя после сообщений об НЛО, замеченных в районе международного аэропорта в городе Импхал, штат Манипур. Об этом сообщает издание Independent.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 ноября, около 14:30 по местному времени. Анонимный представитель правоохранительных органов сообщил, что неопознанный объект несколько часов кружил в районе аэропорта. «НЛО был различим невооруженным глазом и двигался к западу от аэродрома до четырех вечера», — цитирует его новостное агентство PTI.

На перехват объекта направили истребитель с ближайшей авиабазы, однако его пилоту не удалось обнаружить ничего подозрительного. Сразу после этого совершил вылет второй истребитель. Он также не заметил никаких признаков НЛО. Результаты расследования не публиковались.

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Ранее сообщалось, что в 2022 году пилот авиакомпании Ryanair заметил на высоте 1,2 километра неопознанный объект черного цвета. Самолет пролетел на расстоянии 20 метров от него со скоростью 370 километров в час.

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      Олег Парамонов
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