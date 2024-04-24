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06:15, 24 апреля 2024Мир

Бразилия заявила о пропаже четырех наемников на Украине

МИД Бразилии: 4 граждан страны не выжили или пропали без вести на Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

МИД Бразилии считает не выжившими или пропавшими без вести четырех граждан страны, отправившихся воевать на стороне Украины. Об этом заявил РИА Новости представитель министерства.

Правительство страны не предоставило списка своих граждан, но, согласно данным в местных СМИ, все добровольцы не прослужили и трех месяцев на фронте. Речь идет о 44-летнем Андре Луисе Ак Баи, 39-летней Талите ду Валле, 25-летнем Антониу Аситиани, а также Максе Панаву.

Правительству Бразилии точно не известно, сколько бразильцев вызвались воевать на Украине, но оно подчеркивает, что связалось с родственниками погибших, чтобы оказать им консульскую помощь.

В марте в Минобороны России сообщили, что с 24 февраля 2022 года на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников. За время спецоперации 5962 из них были ликвидированы. По данным оборонного ведомства, лидером по отправке наемников на Украину является Польша.

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      Марина Совина
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