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04:25, 24 апреля 2024Интернет и СМИ

Парень узнал настоящее отношение невесты к сексу с ним и разорвал помолвку

Фото: Erik Mclean / Unsplash

Пользователь Reddit рассказал на портале, что расстался с невестой после того, как во время разговора о сексе услышал от нее одну фразу. Многие комментаторы поддержали его решение.

27-летний автор поста рассказал, что состоял в отношениях с невестой около трех лет. «В целом у нас были хорошие отношения, но я бы сказал, что в интимной жизни были проблемы. Она не хотела пробовать ничего нового и в постели вела себя очень эгоистично», — заявил парень. Его возлюбленная объясняла свое поведение словами «просто я такой человек».

Рассказчик добавил, что в какой-то момент в очередной раз решил поговорить с девушкой об их интимных отношениях. Она призналась, что в прошлом ей нравились эксперименты в постели. «Я спросил ее, делаю ли я что-то не так и что я могу сделать, чтобы она была более страстной. Она сказала, что все в порядке. Тогда я спросил, почему она не прикладывает никаких усилий в постели. Она ответила: "Я могу устроить тебе потрясающий секс, но просто не хочу"», — продолжил парень.

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После этого молодой человек осознал, что в будущем его невеста вряд ли изменится и, возможно, они не подходят друг другу. Он сказал девушке, что они расстаются и ей нужно покинуть дом. Парень добавил, что бывшая возлюбленная пыталась с помощью родственников уговорить его восстановить отношения, однако он не стал менять своего решения.

«Ты не виноват. У нее очень странное отношение к сексу с тобой», «Она воспринимала отношения с тобой как должное», «Думаю, ты принял лучшее в своей жизни решение», — обратились к рассказчику комментаторы.

Ранее женщина рассказала на Reddit, что подала на развод из-за неожиданного вопроса мужа. Большинство комментаторов одобрили ее решение.

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      Олег Давыдов
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