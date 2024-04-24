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12:10, 24 апреля 2024Культура

Буланова ответила на вопрос о многомиллионных долгах молодого супруга

Буланова попросила не спрашивать ее о многомиллионных долгах молодого супруга

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

55-летняя российская певица Татьяна Буланова ответила на вопрос о многомиллионных долгах молодого супруга. Ее слова приводит KP.RU.

Отмечается, что исполнительница резко отреагировала на вопросы журналистов. «Я не буду комментировать долги своего супруга. Не звоните мне больше по этому вопросу», — сказала артистка.

Ранее стало известно о наличии многомиллионных долгов у 36-летнего мужа певицы, предпринимателя Валерия Руднева. Так, на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) указано, что супруг артистки должен выплатить 8,9 миллиона рублей по кредитам. За ним также числятся штрафы ГИБДД.

ЖЗЛ
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