Стало известно о многомиллионных долгах молодого супруга Булановой

«КП»: молодой супруг певицы Булановой должен приставам почти 9 миллионов рублей

Стало известно о многомиллионных долгах молодого супруга 55-летней российской певицы Татьяны Булановой. Об этом сообщает «Комсомольская правда» («КП»).

По данным издания, 36-летний муж артистки, предприниматель Валерий Руднев занимается ресторанным бизнесом — владеет рядом точек питания в Москве и в Санкт-Петербурге. Отмечается, что в начале этого года сумма задолженности бизнесмена налоговой службе составила 743 тысячи рублей. При этом, пару лет назад он выплатил налоги на сумму более миллиона рублей.

Помимо этого, на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) указано, что Руднев должен выплатить 8,9 миллиона рублей по кредитам. За ним также числятся штрафы ГИБДД.

Певица и предприниматель поженились летом 2023 года, спустя два года после начала отношений.

В марте Буланова рассказала о необычных отношениях с мужем, который моложе нее на 19 лет.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба приняла решение о ликвидации последнего бизнеса советской и литовской актрисы Ингеборги Дапкунайте в России.