Названы даты проведения технологического фестиваля ЦИПР Tech Week

Фестиваль ЦИПР Tech Week состоится с 20 по 26 мая в Нижнем Новгороде

C 20 по 26 мая в Нижнем Новгороде пройдет один из крупнейших технологических фестивалей ЦИПР Tech Week. В этом году участников ждут встречи с экспертами разных отраслей на пяти площадках города: в Доме Народного Единства, корпоративном университете правительства Нижегородской области, коворкинге СБЕРGARAGE, исторической фабрике «Маяк» и Нижегородской Ярмарке.

Состоятся паблик-токи, воркшопы, дискуссии и множество развлекательных событий для школьников, студентов, молодых ученых и всех, кто интересуется технологиями и саморазвитием в различных отраслях.

В рамках образовательной программы гости фестиваля обсудят IТ-тренды и то, как найти себя в цифровом мире, селф-мейд продюсирование и секреты work&life balance, а также получат полезные советы и лайфхаки в рамках карьерного трека.

Помимо деловой программы, на ЦИПР Tech Week можно будет посетить концерты нижегородских артистов, сходить в кинотеатр под открытым небом и отправиться в тур по барам студенческих кампусов, где молодые специалисты проведут дискуссию о кибербезопасности и искусственном интеллекте. Отдельный трек будет посвящен спорту: в этот период городские парки Нижнего Новгорода превратятся в комфортное пространство для занятий йогой и стретчинга.

Для любителей искусства будут организованы мастер-классы и воркшопы, где гости научатся рисовать с помощью роборуки и нейросети. А для самых маленьких пройдет одно из ярких событий — фестиваль роботов с робогонками и полетами на дронах.

Rambler&Co — официальный медиапартнер, «Лента.ру» и «Газета.Ru» — информационные партнеры ЦИПР.

