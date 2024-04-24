Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:13, 24 апреля 2024Экономика

Названы даты проведения технологического фестиваля ЦИПР Tech Week

Фестиваль ЦИПР Tech Week состоится с 20 по 26 мая в Нижнем Новгороде

Фото: предоставлено пресс-службой ЦИПР

C 20 по 26 мая в Нижнем Новгороде пройдет один из крупнейших технологических фестивалей ЦИПР Tech Week. В этом году участников ждут встречи с экспертами разных отраслей на пяти площадках города: в Доме Народного Единства, корпоративном университете правительства Нижегородской области, коворкинге СБЕРGARAGE, исторической фабрике «Маяк» и Нижегородской Ярмарке.

Состоятся паблик-токи, воркшопы, дискуссии и множество развлекательных событий для школьников, студентов, молодых ученых и всех, кто интересуется технологиями и саморазвитием в различных отраслях.

В рамках образовательной программы гости фестиваля обсудят IТ-тренды и то, как найти себя в цифровом мире, селф-мейд продюсирование и секреты work&life balance, а также получат полезные советы и лайфхаки в рамках карьерного трека.

Помимо деловой программы, на ЦИПР Tech Week можно будет посетить концерты нижегородских артистов, сходить в кинотеатр под открытым небом и отправиться в тур по барам студенческих кампусов, где молодые специалисты проведут дискуссию о кибербезопасности и искусственном интеллекте. Отдельный трек будет посвящен спорту: в этот период городские парки Нижнего Новгорода превратятся в комфортное пространство для занятий йогой и стретчинга.

Для любителей искусства будут организованы мастер-классы и воркшопы, где гости научатся рисовать с помощью роборуки и нейросети. А для самых маленьких пройдет одно из ярких событий — фестиваль роботов с робогонками и полетами на дронах.

Rambler&Co — официальный медиапартнер, «Лента.ру» и «Газета.Ru» — информационные партнеры ЦИПР.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шаповалова
      Обсудить
      Последние новости

      Байден утвердил военную помощь Украине и другим союзникам. Поставки Киеву начнутся в ближайшие часы

      США тайно поставили Украине ракеты ATACMS

      Стало известно о применении Украиной ракеты ATACMS против России

      Расправившуюся с двухлетней дочерью в ванне россиянку осудили

      Троих россиян унесло в открытое море в Сочи

      В Госдуме заявили о заполонивших Мариуполь и живущих по своим порядкам мигрантах

      ФРГ и Британия договорились сдерживать Россию у ее границ на море

      Эрдоган заявил о прекращении торговли с Израилем

      Назван самый вредный завтрак

      Китайский корабль «Шэньчжоу-18» отправится к станции КНР в апреле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше