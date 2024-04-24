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15:54, 24 апреля 2024Культура

Долина рассказала о нападении незнакомца с ножом

Лариса Долина рассказала о том, как на нее однажды напал незнакомец с ножом

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российская эстрадная исполнительница Лариса Долина рассказала о том, как на нее однажды напал незнакомец с ножом. Ее слова приводит Пятый канал.

Исполнительница вспомнила инцидент, который произошел, когда юная певица жила в Армении и пела в ресторане. Злоумышленник поджидал ее в подъезде и полоснул артистку ножом. «Я начала кричать, вырываться. Орала так, что сорвала голос и неделю не могла петь. Прибежал сосед с третьего этажа, услышав мой крик, спас меня. И этот сразу сбежал», — поделилась Долина, отметив, что об этой истории никто не знал, кроме двух ее подруг.

Также она рассказала о случае, когда ее преследовал навязчивый поклонник. «Сначала любовь. Потом, когда я сказала, что не отвечаю, то есть он понял, что я не отвечаю на его чувства, стали угрозы. Мог там, например, кинуть мне цветы в лицо», — поделилась певица, добавив, что обратилась за помощью в милицию, после чего хулигана отправили в тюрьму на два с половиной месяца.

Ранее Лариса Долина рассказала о том, что блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) решила получить музыкальное образование после их громкого конфликта.

ЖЗЛ
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