Экс-советник НАТО сообщил Украине тревожную новость насчет помощи США

Экс-советник НАТО: военная поддержка США может не дойти до Украины

Выделяемые США деньги для Украины могут не дойти до Киева. Об этом рассказал экс-советник НАТО, полковник Жак Бо в интервью YouТube-канала Dialogue Works.

«Если мы посмотрим на этот пакет финансовой помощи, мы увидим, что он в первую очередь выгоден для военно-промышленного комплекса США», — отметил он.

По словам эксперта, это означает, что средства из него будут направлены не на Украину, а в сами Штаты в первую очередь. Якобы с целью помочь произвести больше вооружений.

По всей вероятности, по этой причине внешняя политика США направлена на поддержку той или иной стороны в конфликтах по всему миру, предположил Жак Бо.

Ранее стало известно, что Сенат по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань. Таким образом, обе палаты Конгресса одобрили проект. Теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает на новую помощи со стороны США. Он уточнил, что на прошлой неделе встречался с американскими сенаторами.