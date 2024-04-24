Еще одна страна Запада ввела санкции против еврейских поселенцев

Глава МИД Барт Эйде: Норвегия введет санкции против еврейских поселенцев

Норвегия введет санкции против еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, став еще одной страной Запада, принявшей данные меры. Об этом рассказал глава МИД страны Эспен Барт Эйде в заявлении, опубликованном на сайте правительства.

«Норвегия присоединилась к санкциям, принятым ЕС 19 апреля против экстремистски настроенных поселенцев на Западном берегу. В этой чрезвычайно напряженной ситуации крайне важно, чтобы каждый приложил все усилия для немедленной деэскалации напряженности», — рассказал дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства также напомнил, что Осло уже давно выступает против политики Тель-Авива по строительству поселений на оккупированных землях. По его словам, подобная практика нарушает международное право и должна быть прекращена.

15 марта агентство Reuters сообщило, что Европейский союз (ЕС) введет санкции против израильских поселенцев, нападающих на палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Ранее к подобной мере прибегали США.