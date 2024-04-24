Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:45, 24 апреля 2024Мир

Еще одна страна Запада ввела санкции против еврейских поселенцев

Глава МИД Барт Эйде: Норвегия введет санкции против еврейских поселенцев

Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Норвегия введет санкции против еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан, став еще одной страной Запада, принявшей данные меры. Об этом рассказал глава МИД страны Эспен Барт Эйде в заявлении, опубликованном на сайте правительства.

«Норвегия присоединилась к санкциям, принятым ЕС 19 апреля против экстремистски настроенных поселенцев на Западном берегу. В этой чрезвычайно напряженной ситуации крайне важно, чтобы каждый приложил все усилия для немедленной деэскалации напряженности», — рассказал дипломат.

Глава внешнеполитического ведомства также напомнил, что Осло уже давно выступает против политики Тель-Авива по строительству поселений на оккупированных землях. По его словам, подобная практика нарушает международное право и должна быть прекращена.

15 марта агентство Reuters сообщило, что Европейский союз (ЕС) введет санкции против израильских поселенцев, нападающих на палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Ранее к подобной мере прибегали США.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      «Ура, что еще сказать». Заместителя Шойгу задержали по делу об огромной взятке. Что об этом говорят военкоры и депутаты?

      Названы последствия атаки БПЛА на российский регион

      Байден раскрыл сроки отправки новых военных поставок США на Украину

      Кулеба прокомментировал восклицанием решение Конгресса США о помощи Украине

      Американская баскетболистка Грайнер высказалась о пребывании в российской тюрьме

      80-летнюю туристку ограбили во время жестокого нападения в Европе

      Байден подписал законопроект о военной помощи Украине и другим союзникам

      Адвокат оценил шансы на досрочное освобождение Ефремова

      Шойгу рассказал о планах по пуску «Ангары» с Плесецка

      «Москвич» повысил цену своего электрокара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше