Генпрокурор России рассказал о пожизненных приговорах для украинских боевиков

Краснов: с осени 2022 года в суде рассмотрели 271 дело против боевиков Украины

Прокуроры с сентября 2022 года рассмотрели в судах 271 дело против 399 украинских боевиков. Об этом во время отчета в Совете Федерации заявил генпрокурор Игорь Краснов, сообщает РИА Новости.

Дела против участников бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), нацбатальона «Айдар» (запрещенная в России террористическая организация), подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других рассматривались в судах Луганской и Донецкой народных Республик и в Южных судах. Краснов добавил, что 43 человека были осуждены пожизненно.

Ранее Генпрокурор России сообщил, что количество терактов в России в 2023 году увеличилось почти в три с половиной раза. За 2023 год зарегистрировали почти две с половиной тысячи таких преступлений. По словам Краснова, большая часть террористических атак совершалась участниками украинских радикальных организаций и их приверженцами, а также людьми, которые выступают против проведения специальной военной операции.