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00:49, 24 апреля 2024Россия

Глава Минздрава Крыма пообещал уйти в отставку в одном случае

Глава Минздрава Крыма покинет свой пост в случае проблем с поставками лекарств

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Глава Минздрава Крыма Константин Скорупский заявил о готовности уйти в отставку, если в республике не будут решены проблемы с поставками лекарств. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Он также извинился перед жителями полуострова за срыв сроков поставок препаратов, которые необходимы были в начале текущего года.

«Если в вышеуказанный срок обязательства по приобретению препаратов не будут выполнены, то готов сложить свои полномочия в качестве министра здравоохранения Крыма», — уточнил Скорупский.

По его словам, в 2024 году Минздрав региона для обеспечения льготных категорий граждан запланировал закупку около 1 100 наименований препаратов. На данный момент приобретено 955 наименований препаратов. Теперь нужно закупить недостающие лекарства. По ним будет проведена процедура закупки со сроком поставки до 15 мая текущего года.

В конце 2022 года Служба безопасности Украины предъявила обвинения главе Минздрава Крыма по статье о государственной измене. Утверждалось, что Скорупский организовал поставку лекарственных средств, оборудования и автомобилей из медучреждений полуострова на нужды российских военных.

Также в Киеве заявили, что по его указанию местные больницы были переоборудованы под военные госпитали для ВС РФ.

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      Марина Совина
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