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08:32, 24 апреля 2024Россия

Губернатор раскрыл подробности атаки трех беспилотников на Курскую область

Курский губернатор Старовойт: при атаке трех дронов ВСУ никто не пострадал

Фото: РИА Новости

При атаке трех беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Такие подробности привел глава российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним. Сообщить о находке можно по телефону 112», — написал губернатор.

Старовойт также поблагодарил бойцов сил противовоздушной обороны (ПВО), которые пресекли атаку Украины.

В ночь на среду, 24 апреля, над четырьмя регионами России перехватили восемь беспилотников. Силы ПВО сбили три дрона над Курской, два — над Белгородской, еще два — над Воронежской и один — над Смоленской областями.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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