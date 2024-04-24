Губернатор раскрыл подробности атаки трех беспилотников на Курскую область

Курский губернатор Старовойт: при атаке трех дронов ВСУ никто не пострадал

При атаке трех беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. Такие подробности привел глава российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним. Сообщить о находке можно по телефону 112», — написал губернатор.

Старовойт также поблагодарил бойцов сил противовоздушной обороны (ПВО), которые пресекли атаку Украины.

В ночь на среду, 24 апреля, над четырьмя регионами России перехватили восемь беспилотников. Силы ПВО сбили три дрона над Курской, два — над Белгородской, еще два — над Воронежской и один — над Смоленской областями.