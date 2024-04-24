Детям принца Гарри предрекли незавидное будущее

Королевский биограф Том Куинн: детей принца Гарри ждет незавидное будущее в США

Королевский биограф Том Куинн предрек детям принца Гарри незавидное будущее из-за переезда в Соединенные Штаты. Об этом он рассказал изданию Daily Mirror.

По мнению Квинна, в Великобритании Арчи и Лилибет жилось бы лучше, но родители, принц Гарри и Меган Маркл, лишили их такой возможности. Он считает, что в США никого не интересует их королевское происхождение, поэтому им придется найти для себя другую роль. «Они будут как бывшие знаменитые дети-актеры, которые выросли и обнаружили, что их все забыли», — объясняет биограф.

Часовая бомба для Арчи и Лилибет уже тикает. В Америке к ним может оставаться некоторый интерес как к наполовину королевским особам, но надолго его не хватит. В этой стране предпочитают энергию и целеустремленность в духе «из грязи в князи» и недолюбливают привилегии, доставшиеся в наследство, если только они не сочетаются с благотворительностью или другой работой Том Куинн королевский биограф

Квинн полагает, что Арчи и Лилибет рискуют всю жизнь провести в тени богатств и славы своих родителей, почти ничего не делая самостоятельно.

Ранее сообщалось, что аналитическая компания YouGov назвала самых популярных членов британской королевской семьи. Первое место заняла Кейт Миддлтон — супруга наследника британского престола принца Уильяма.