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12:50, 24 апреля 2024Ценности

Хлои Кардашьян обругали в сети за продажу поношенных детских вещей

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Пользователи сети обругали американскую телезвезду Хлои Кардашьян за продажу поношенных детских вещей. Соответствующая публикация появилась на платформе Reddit.

Юзеры обратили внимание на фото, которое она разместила в сторис на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На нем запечатлены ее шестилетняя дочь Тру и годовалый сын Татум. В подписи к снимку она прикрепила ссылку на платформу интернет-магазина семьи Кардашьян-Дженнер Kardashian Kloset с подписью «Покупайте их образы». К продаже были представлены комбинезон Gucci за 36,7 тысячи рублей и платье Angel Dear за 2,7 тысячи рублей.

Комментаторы не оценили предложение Кардашьян. «Я вежливо откажусь покупать их одежду», «Она просто покупает своим детям одежду, один раз фотографирует их в ней, а затем продает? Чертовски странно», «Это очень жутко. ​​Это не партнерская ссылка, это настоящая одежда с тел ее детей», «Когда же она, черт возьми, перестанет продавать их вещи! Столько сумасшедших мужчин, которые только и ждут этого!» — возмущались они.

В марте сообщалось, что в 2023 году продажи поношенной одежды в мире выросли на 18 процентов — до 197 миллиардов долларов. При этом отмечалось, что к 2028 году данная сумма увеличится до 350 миллиардов долларов.

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      Мария Винар
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