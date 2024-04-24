Хлои Кардашьян обругали в сети за продажу поношенных детских вещей
Пользователи сети обругали американскую телезвезду Хлои Кардашьян за продажу поношенных детских вещей. Соответствующая публикация появилась на платформе Reddit.
Юзеры обратили внимание на фото, которое она разместила в сторис на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На нем запечатлены ее шестилетняя дочь Тру и годовалый сын Татум. В подписи к снимку она прикрепила ссылку на платформу интернет-магазина семьи Кардашьян-Дженнер Kardashian Kloset с подписью «Покупайте их образы». К продаже были представлены комбинезон Gucci за 36,7 тысячи рублей и платье Angel Dear за 2,7 тысячи рублей.
Комментаторы не оценили предложение Кардашьян. «Я вежливо откажусь покупать их одежду», «Она просто покупает своим детям одежду, один раз фотографирует их в ней, а затем продает? Чертовски странно», «Это очень жутко. Это не партнерская ссылка, это настоящая одежда с тел ее детей», «Когда же она, черт возьми, перестанет продавать их вещи! Столько сумасшедших мужчин, которые только и ждут этого!» — возмущались они.
В марте сообщалось, что в 2023 году продажи поношенной одежды в мире выросли на 18 процентов — до 197 миллиардов долларов. При этом отмечалось, что к 2028 году данная сумма увеличится до 350 миллиардов долларов.