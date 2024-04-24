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18:30, 24 апреля 2024Мир

В Сеуле признали рост военного сотрудничества КНДР и Ирана

Bloomberg: конфликт на Украине укрепил военное сотрудничество КНДР и Ирана

Фото: Danish Siddiqui /Reuters

Конфликт на Украине укрепил отношения Северной Кореи и Ирана, прежде всего в сфере военного сотрудничества. Об этом заявил профессор Корейского университета Пан Кил Джу агентству Bloomberg.

«Война на Украине проложила путь к сотрудничеству между Пхеньяном и Тегераном (...). КНДР отправила экономическую делегацию в Иран, но это станет началом более широкого военного сотрудничества между ними», — отметил исследователь.

Таким образом он прокомментировал первый за долгое время приезд в Тегеран министра внешних экономических связей Северной Кореи Юн Чон Хо. Последний визит на такого уровня состоялся в 2019 году.

Агентство также напоминает, что Юн посетил Россию в начале апреля и широко фигурировал в государственных СМИ как ключевой игрок в торговле между Пхеньяном и Москвой. Авторы материала добавили, что Северная Корея вряд ли раскроет дальнейшие подробности поездки, однако она указывает на неповиновение Пхеньяна и Тегерана США. Среди ключевых тем назывались возможные меры по обходу санкций вместе с Россией.

Ранее Национальная разведывательная служба (NIS) Южной Кореи заподозрила Иран в ударе по Израилю северокорейским оружием. Сеул предполагает, что Северная Корея осуществила поставку беспилотников и баллистических ракет.

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      Дарья Устьянцева
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