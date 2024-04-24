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17:33, 24 апреля 2024Бывший СССР

Кулеба попросил у американцев запасную батарею

Кулеба: Украина нашла семь Patriot для использования, еще одна должна быть у США
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина нашла семь батарей ЗРК Patriot для использования, еще одна установка должна обязательно быть у армии США. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Guardian.

Кулеба прокомментировал задержки с поставками ЗРК из Греции и Испании. По его словам, Украина определила семь батарей Patriot в наличии у других стран, которые могут быть использованы для защиты крупных городов.

Глава МИД Украины заявил, что один комплекс ЗРК был приобретен в Германии, еще четыре были обнаружены и по ним ведутся переговоры. Вдобавок две батареи могут быть приобретены у Польши и Румынии вместо Греции, а еще одна у американцев. «Думаю, что у армии США, вероятно, есть одна запасная [батарея]», — заявил дипломат.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак предрек получение Украиной новых Patriot. По его словам, ВСУ однозначно получат новые ЗРК, вопрос только в сроках их получения.

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      Юрий Леонов
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