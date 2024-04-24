Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:10, 24 апреля 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал о диверсантах в Белоруссии

Лукашенко: в Белоруссию забрасываются диверсанты через Украину и Польшу

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в страну через границы Украины и Польши забрасываются диверсанты стран Запада, передает ТАСС.

«Диверсантов десятками через южную границу, через Польшу нам забрасывают с десятками килограммов тротила», — заявил Лукашенко, добавив, что правоохранительные органы справляются со всеми угрозами.

Белорусский лидер отметил, что председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель подробно проинформирует о ситуации с безопасностью и борьбе с диверсантами во время второго дня заседания Всебелорусского народного собрания.

В середине февраля Комитет государственной безопасности Белоруссии сообщал, что у границы с Украиной были пойманы диверсанты с взрывными устройствами.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Украина применила против России дальнобойные ракеты. США тайно передали их Киеву

      Еврокомиссия запланировала наложить санкции на российский теневой флот

      Захарова прокомментировала тайную поставку ATACMS на Украину

      Россияне сравнили бурю в Греции с обычной весной в Петербурге

      Названа нормальная длительность полового акта

      Премьер Испании приостановил свои обязанности и решил поразмыслить о будущем

      Кабмин Украины принял запрет на получение загранпаспортов за пределами страны

      В США заявили о готовности произвести 100 тысяч снарядов

      В России назвали влияющее на возобновление переговоров Москвы и Киева условие

      В России резко сократились долги по зарплате

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше