Лукашенко рассказал о диверсантах в Белоруссии

Лукашенко: в Белоруссию забрасываются диверсанты через Украину и Польшу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в страну через границы Украины и Польши забрасываются диверсанты стран Запада, передает ТАСС.

«Диверсантов десятками через южную границу, через Польшу нам забрасывают с десятками килограммов тротила», — заявил Лукашенко, добавив, что правоохранительные органы справляются со всеми угрозами.

Белорусский лидер отметил, что председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель подробно проинформирует о ситуации с безопасностью и борьбе с диверсантами во время второго дня заседания Всебелорусского народного собрания.

В середине февраля Комитет государственной безопасности Белоруссии сообщал, что у границы с Украиной были пойманы диверсанты с взрывными устройствами.