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01:09, 24 апреля 2024Бывший СССР

Мэр Харькова сообщил о сильных взрывах в городе

Мэр Харькова Терехов сообщил о сильных взрывах в городе

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

В Харькове на востоке Украины произошли сильные взрывы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.

«В Харькове произошли сильные взрывы. Будьте осторожны!» — написал Терехов. Ранее взрыв прогремел в городе Николаеве на юге Украины.

19 апреля Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре города Южный к востоку от Одессы, в результате атаки были повреждены два терминала.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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