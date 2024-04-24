Мэр Харькова сообщил о сильных взрывах в городе

Мэр Харькова Терехов сообщил о сильных взрывах в городе

В Харькове на востоке Украины произошли сильные взрывы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.

«В Харькове произошли сильные взрывы. Будьте осторожны!» — написал Терехов. Ранее взрыв прогремел в городе Николаеве на юге Украины.

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