Стало известно о взрыве в Николаеве

В городе Николаеве на юге Украины произошел взрыв

В городе Николаеве на юге Украины произошел взрыв. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

«Сообщают о взрыве в Николаеве», — говорится в сообщении. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской и Полтавской областях объявлена воздушная тревога.

Ранее на Украине сообщили о взрывах в Одесской области. Предполагается, что в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.