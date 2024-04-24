Мигранта задержали за пропаганду «Талибана» девушке из соцсети

В Красноярском крае уроженца Киргизии задержали

В Красноярском крае 20-летний уроженец Киргизии предстанет перед судом по делу о пропаганде терроризма. Об этом в среду, 24 апреля, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в 2021 году обвиняемый познакомился в соцсети с девушкой из Красноярска. Во время общения он решил отправить ей текстовые сообщения, записи и изображения с пропагандой движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

23 апреля сообщалось, что сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ задержали 25-летнего жителя Ингушетии, подозреваемого в оправдании терроризма.