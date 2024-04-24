Многие иностранные лидеры стали считать Трампа следующим президентом США

CNN: политики ищут встречи с Трампом, считая его следующим президентом США

Иностранные лидеры ищут встреч с кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США Дональдом Трампом, считая его следующим американским лидером. Об этом сообщает телеканал CNN cо ссылкой на близкий к политику источник.

Приближенный к Трампу человек описал эти встречи как дружеские и неудивительные, учитывая отношения экс-главы Белого дома со многими из этих политиков.

«Они ищут его, а он не ищет их. Они явно хотят узнать, как он смотрит на мир, и многие думают, что он мог бы снова стать президентом, иначе они не полетели бы в Мар-а-Лаго или Нью-Йорк, чтобы встретиться с ним», — сказал источник телеканала.

Недавно Трамп встретился с президентом Польши Анджеем Дудой в Нью-Йорке, министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном в своей резиденции в Мар-а-Лаго и разговаривал по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

23 апреля Трамп победил на праймериз в штате Пенсильвания. Он уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы США.