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15:49, 24 апреля 2024Мир

Многие иностранные лидеры стали считать Трампа следующим президентом США

CNN: политики ищут встречи с Трампом, считая его следующим президентом США
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Curtis Means / Reuters

Иностранные лидеры ищут встреч с кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США Дональдом Трампом, считая его следующим американским лидером. Об этом сообщает телеканал CNN cо ссылкой на близкий к политику источник.

Приближенный к Трампу человек описал эти встречи как дружеские и неудивительные, учитывая отношения экс-главы Белого дома со многими из этих политиков.

«Они ищут его, а он не ищет их. Они явно хотят узнать, как он смотрит на мир, и многие думают, что он мог бы снова стать президентом, иначе они не полетели бы в Мар-а-Лаго или Нью-Йорк, чтобы встретиться с ним», — сказал источник телеканала.

Недавно Трамп встретился с президентом Польши Анджеем Дудой в Нью-Йорке, министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном в своей резиденции в Мар-а-Лаго и разговаривал по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

23 апреля Трамп победил на праймериз в штате Пенсильвания. Он уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы США.

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      Семен Александров
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