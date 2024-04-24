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11:05, 24 апреля 2024Наука и техника

В космосе обнаружили новую сложную молекулу

Astrophysical Journal Letters: в космосе обнаружили новую сложную молекулу

Изображение: Massachusetts Institute of Technology

Ученые Массачусетского технологического института обнаружили в космосе новую, ранее не встречавшуюся сложную молекулу. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astrophysical Journal Letters.

Наблюдения проводились с помощью космического радиотелескопа ALMA в направлении массивной области звездообразования NGC 6334, расположенной на расстоянии более четырех тысяч световых лет, а также двойной системы протозвезд IRAS 16293-2422B на расстоянии 460 световых лет. Были изучены спектры вращения молекул, находящихся в космосе, с помощью машинного обучения.

Изначально спектры вращения молекулы 2-метоксиэтанола в широком диапазоне частот от микроволновых до субмиллиметровых (8-500 гигагерц) были исследованы на Земле, чтобы определить сигналы, характерные для этой молекулы. В итоге в направлении NGC 6334I было зарегистрировано 25 вращающихся линий, что совпало с молекулярными сигналами 2-метоксиэтанола.

2-метоксиэтанол, содержащий 13 атомов, довольно велик по межзвездным стандартам: по состоянию на 2021 год за пределами Солнечной системы было обнаружено только шесть видов молекул с размером более 13 атомов.

ЖЗЛ
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      Александр Еникеев
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