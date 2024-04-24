Морпехи России рассказали о новой тактике при взятии Новомихайловки в ДНР

Морпехи России рассказали об изменениях тактики при взятии Новомихайловки в ДНР

Военные Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль село Новомихайловка в Донецкой народной республике (ДНР) благодаря изменению тактики. Об этом «Российской газете» рассказали бойцы 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, поднявшие флаги РФ в центре населенного пункта.

По словам морпехов, бои за Новомихайловку продолжались с февраля. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) стремились «сражаться на дистанции», используя артиллерию, мины и беспилотники.

«Поэтому мы перешли к тактике "два человека": двоечка прикрывала, и двоечка подходила к опорнику и зачищала. Все группы также велись с квадрокоптеров», — объяснил командир штурмовой роты с позывным Артист.

Командир расчета с позывным Музыка рассказал, что это позволило пробить оборону ВСУ. Он также отметил, что в конце украинские военные «вообще убежали».

Село Новомихайловка было взято под контроль российскими военными 20 апреля. Военкоры опубликовали в социальных сетях кадры с морскими пехотинцами, идущими по окраине населенного пункта.