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15:35, 24 апреля 2024Бывший СССР

Морпехи России рассказали о новой тактике при взятии Новомихайловки в ДНР

Морпехи России рассказали об изменениях тактики при взятии Новомихайловки в ДНР

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Военные Вооруженных сил (ВС) России взяли под контроль село Новомихайловка в Донецкой народной республике (ДНР) благодаря изменению тактики. Об этом «Российской газете» рассказали бойцы 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, поднявшие флаги РФ в центре населенного пункта.

По словам морпехов, бои за Новомихайловку продолжались с февраля. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) стремились «сражаться на дистанции», используя артиллерию, мины и беспилотники.

«Поэтому мы перешли к тактике "два человека": двоечка прикрывала, и двоечка подходила к опорнику и зачищала. Все группы также велись с квадрокоптеров», — объяснил командир штурмовой роты с позывным Артист.

Командир расчета с позывным Музыка рассказал, что это позволило пробить оборону ВСУ. Он также отметил, что в конце украинские военные «вообще убежали».

Село Новомихайловка было взято под контроль российскими военными 20 апреля. Военкоры опубликовали в социальных сетях кадры с морскими пехотинцами, идущими по окраине населенного пункта.

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      Екатерина Грищенко
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