ООН призвала расследовать массовые захоронения в больницах Газы

Комиссар ООН Тюрк призвал расследовать массовые захоронения в больницах Газы

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека Фолькер Тюрк потребовал «четкое, прозрачное и заслуживающее доверия расследование» массовых захоронений, обнаруженных в крупных больницах сектора Газа. Об этом сообщает Bloomberg.

Тюрк заявил, что пребывает в ужасе от разрушения медицинского центра Шифа и больницы Насера в секторе Газа, а также от сообщений о массовых захоронениях на их территории после ухода оттуда израильских военных. Исходя из этого, он подчеркнул необходимость расследовать происходящее в анклаве.

«Учитывая преобладающую атмосферу безнаказанности, к этому должны быть привлечены международные следователи. Больницы имеют право на особую защиту в соответствии с международным гуманитарным правом», — отметил он.

Еще один представитель ООН Стефан Дюжаррик призвал обеспечить журналистам и следователям возможность безопасно работать в секторе Газа. Он заявил, что для освещения фактов необходимо предоставить им доступ к этим местам.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Насер Канани возмутился бездействием ООН и засомневался в эффективности международных институтов из-за проведения Израилем операции в больнице «Аш-Шифа».