МИД Ирана засомневался в эффективности ООН из-за ситуации в секторе Газа

Представитель МИД Ирана Канани засомневался в эффективности ООН из-за Газы

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Насер Канани засомневался в эффективности международных институтов, в частности Организации Объединенных Наций (ООН), из-за ситуации в секторе Газа и проведения Израилем операции в больнице «Аш-Шифа». Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X.

По мнению Канани, международное сообщество, которое должно содействовать прекращению жестокости, бездействует. Он связывает такую позицию с влиянием США.

«Варварство и жестокость сионистского образования в секторе Газа продолжаются в глазах всего мира, и после 167 непрерывных дней войны в секторе Газа международные форумы все еще бездействуют... Тем, кто поддерживает и хранит молчание перед лицом всей этой жестокости, должно быть стыдно за себя, а международное сообщество должно подумать о срочном плане по избавлению ООН и ее Совета Безопасности от зависимости от Америки и сионистского образования», — говорится в публикации.

25 марта Совбез ООН принял резолюцию десяти непостоянных членов с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа в период Рамадана.

Эксперт ООН Франческа Альбанез позднее заявила, что есть веские основания для обвинения Израиля в совершении геноцида в отношении палестинцев.