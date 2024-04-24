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08:15, 24 апреля 2024Интернет и СМИ

«Дьявольская» месть очень плохому соседу восхитила пользователей сети

Фото: Hannah Busing / Unsplash

Пользователь Reddit рассказал на портале, как оригинально проучил надоевшего ему соседа по квартире. Многие комментаторы восхитились его местью.

По словам автора поста, когда ему было немногим больше 20 лет, он работал в коллекторском агентстве. Тогда же они с другом решили снимать квартиру. «Скоро я осознал, что совершил ошибку. Он был буквально воплощением понятия "плохой сосед"», — заявил мужчина. Он объяснил, что друг регулярно закатывал вечеринки, не мыл посуду и задерживал свою часть арендной платы.

Однажды парню было необходимо срочно созвониться с соседом, чтобы выяснить, когда тот заплатит за жилье. «Он не брал трубку. Он вообще был известен своей нелюбовью отвечать на звонки, в девяти случаях из десяти он просто не брал трубку», — добавил рассказчик. По его словам, следом он позвонил приятелю с рабочего телефона и тот сразу же ответил ему. Однако автор публикации сам повесил трубку и решил проучить соседа.

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Тогда герой истории внес номер телефона соседа во все карточки должников, с которыми он в тот день работал. В последующие несколько месяцев его другу постоянно поступали звонки от коллекторов. «Сначала он пытался объяснить, что они не туда попали, хотел убрать свой номер из карточек, но коллекторы этого не сделали. Он кричал на них и спрашивал, почему они так с ним поступают», — продолжил автор поста.

В итоге соседу пришлось сменить номер телефона. Сам же рассказчиц вскоре переехал. «Прошло уже 15 лет, а я до сих пор иногда вспоминаю это и смеюсь», — отметил мужчина.

«Роскошная месть», «Это дьявольский поступок», — высказались об истории пользователи Reddit. Однако другие заявили, что мужчина преступил закон и слишком жестко проучил соседа.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как парень подшутил над ней в аэропорту, из-за чего они попали на допрос. Девушка призналась, что была расстроена и смущена произошедшим.

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      Маргарита Щигарева
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