Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:28, 24 апреля 2024Мир

В России назвали ответ в случае размещения ядерного оружия США в Польше

Депутат Чепа: Россия ответит в случае размещения ядерного оружия США в Польше
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал возможный ответ Москвы в случае решения Польши разместить ядерное оружие США на территории своей стороны. В беседе с «Лентой.ру» депутат допустил, что при таком сценарии Россия может разместить «определенное оружие» на границе с Польшей.

Ранее госсекретарь в Канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая сообщила, что премьер-министр Польши Дональд Туск и президент страны Анджей Дуда в ближайшее время обсудят вопрос размещения американского ядерного оружия на польской территории.

Это (размещение американского ядерного оружия в Польше — прим. «Ленты.ру») вызовет определенную гонку вооружений, у нас последует ответные действия относительно США в первую очередь. Мы будем вынуждены направить определенное оружие, допустим, в ту же Калининградскую область, мы разместим его непосредственно на границе с Польшей

Алексей Чепапервый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Парламентарий также подчеркнул, что подобные действия Варшавы приводят к эскалации напряженности.

«Этот шаг (размещение американского ядерного оружия в Польше — прим. «Ленты.ру»), конечно, будет зависеть не от Варшавы, а от США. Здесь присутствуют определенные попытки шантажа России в украинском вопросе. Они понимают, что они проигрывают, а их планы, на которые они рассчитывали, провалились, и теперь они ищут пути выхода из этой ситуации. Поэтому появляются такие попытки шантажа», — добавил Чепа.

Материалы по теме:
Байден заявил, что упавшие в Польше ракеты — работа украинской ПВО. Ранее в ракетном ударе пытались обвинить Россию
Байден заявил, что упавшие в Польше ракеты — работа украинской ПВО.Ранее в ракетном ударе пытались обвинить Россию
16 ноября 2022
«Противоречия не удалось устранить за 20 лет» Почему события на Украине оказались неразрешимой проблемой для ООН?
«Противоречия не удалось устранить за 20 лет»Почему события на Украине оказались неразрешимой проблемой для ООН?
2 декабря 2022

22 апреля Дуда заявил о готовности Польши разместить на своей территории ядерное оружие США. В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что российское военное командование примет все необходимые меры для безопасности государства.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто из них не должен уйти от справедливого возмездия». Путин призвал наказать всех причастных к теракту в «Крокусе»

      «Калашников» представил мини-дрон «Каракурт»

      В WhatsApp появится новая функция

      Лукашенко стал кандидатом на пост председателя ВНС

      Канье Уэст предложил Мишель Обаме секс втроем

      Помощник Путина высказался о возможном участии россиян в Играх-2024 в Париже

      Спецслужбы Латвии увидели угрозу в конкурсе детских рисунков ко Дню Победы

      Минобороны Украины создало ведомство для управления помощью с Запада

      Заполонивший европейский курорт розовый кокаин сравнили со «взрывом бомбы»

      В ЕС отчитались об очередном пакете помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше