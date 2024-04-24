В России назвали ответ в случае размещения ядерного оружия США в Польше

Депутат Чепа: Россия ответит в случае размещения ядерного оружия США в Польше

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал возможный ответ Москвы в случае решения Польши разместить ядерное оружие США на территории своей стороны. В беседе с «Лентой.ру» депутат допустил, что при таком сценарии Россия может разместить «определенное оружие» на границе с Польшей.

Ранее госсекретарь в Канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая сообщила, что премьер-министр Польши Дональд Туск и президент страны Анджей Дуда в ближайшее время обсудят вопрос размещения американского ядерного оружия на польской территории.

Это (размещение американского ядерного оружия в Польше — прим. «Ленты.ру») вызовет определенную гонку вооружений, у нас последует ответные действия относительно США в первую очередь. Мы будем вынуждены направить определенное оружие, допустим, в ту же Калининградскую область, мы разместим его непосредственно на границе с Польшей Алексей Чепа первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

Парламентарий также подчеркнул, что подобные действия Варшавы приводят к эскалации напряженности.

«Этот шаг (размещение американского ядерного оружия в Польше — прим. «Ленты.ру»), конечно, будет зависеть не от Варшавы, а от США. Здесь присутствуют определенные попытки шантажа России в украинском вопросе. Они понимают, что они проигрывают, а их планы, на которые они рассчитывали, провалились, и теперь они ищут пути выхода из этой ситуации. Поэтому появляются такие попытки шантажа», — добавил Чепа.

22 апреля Дуда заявил о готовности Польши разместить на своей территории ядерное оружие США. В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что российское военное командование примет все необходимые меры для безопасности государства.