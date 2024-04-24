Посольство назвало условие освобождения российского моряка из плена в Иране

Посольство РФ: моряк Колчанов может покинуть плен в ИРИ при смене экипажа судна

Плененный на задержанном в Иране судне российский моряк Тимофей Колчанов, вероятно, покинет корабль при смене экипажа, которая сейчас готовится. О подробностях освобождения моряка из плена стало известно из заявления, опубликованного в официальном Telegram-канале посольства России в Тегеране.

Российские дипломаты посетили задержанное иранскими военными в Ормузском заливе судно MSC ARIES. Отмечается, что Колчанов здоров, а условия его содержания являются удовлетворительными.

«По словам представителей властей ИРИ (Исламской Республики Иран — прим. «Ленты.ру»), в соответствии с международными морскими правилами Т.С. Колчанов сможет покинуть судно по разрешению его капитана, и это, скорее всего, произойдет при смене экипажа, которая в настоящее время готовится», — говорится в сообщении диппредставительства.

Ранее сообщалось, что иранские власти будут готовы отпустить российского моряка с захваченного Ираном судна, если найдется готовый сдаться в плен доброволец. При этом уточнялось, что заменить Колчанова будет сложно, поскольку он старший механик.