Стало известно условие освобождения российского моряка из плена

Mash: моряка Колчанова освободят, если найдут другого готового сдаться в плен

Российского моряка Тимофея Колчанова будут готовы освободить с захваченного Ираном судна MSC Aries, если найдется готовый сдаться в плен доброволец. О таком условии стало известно Mash.

Для освобождения Колчанова Израилю нужно найти в качестве замены человека, который будет готов сдаться в плен и остаться с захватчиками на борту контейнеровоза.

По информации Mash, даже если добровольца удастся найти, заменить российского моряка будет трудно: Колчанов — старший механик, под руководством которого работают «почти все». Именно поэтому готовый добровольно сдаться в плен человек должен обладать такими же навыками.

13 апреля Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили в Ормузском проливе коммерческое судно MSC Aries, принадлежащее израильскому бизнесмену. Позже стало известно, что на борту судна находится гражданин России Тимофей Колчанов.

Супруга Колчанова Мария сообщила, что российскому моряку удалось выйти на связь с семьей с борта захваченного судна. Она рассказала, что с ним все хорошо, однако на связь он временно выходить не будет.