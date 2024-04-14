Россиянин вышел на связь с борта захваченного Ираном судна

Россиянин Колчанов вышел на связь с борта MSC Aries, захваченного Ираном

Старший механик контейнеровоза MSC Aries Тимофей Колчанов вышел на связь с семьей с борта судна, захваченного иранским Корпусом стражей революции (КСИР) в Ормузском проливе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Супруга россиянина Мария передала, что с моряком все хорошо, но связи с ним временно не будет. «Однако не стоит терять надежду, что все скоро решится», — добавила она.

Ранее стало известно, что на борту захваченного в Ормузском проливе коммерческого судна MSC Aries находится гражданин России. 38-летний Колчанов родом из города Фокино в Приморском крае, в последнее время жил в Тюмени. Он давно устроился работать в принадлежащую израильскому миллиардеру компанию, это уже его четвертый контракт.

Судно было захвачено спецназом КСИР 13 апреля и было доставлено в территориальные воды Ирана. Оно шло под португальским флагом. MSC Aries направлялся из эмиратского порта Халифа в индийский порт Нава-Шева. Всего на борту находятся 25 членов экипажа.