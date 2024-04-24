Россиян призвали проверить дачный дом во избежание одной опасности

«Известия»: нужно тщательно проверить состояние дачного дома во избежание пожара

По приезде на дачу в майские праздники нужно проверить состояние дома, не ограничиваясь беглым внешним осмотром, во избежание пожара. К этому россиян призвали эксперты компании «Роквул», пишут «Известия».

По словам ведущего инженера-проектировщика «Роквула» Андрея Петрова, необходимо тщательно проверить электрооборудование. Одним из важных действий для этого станет включение автоматических выключателей в щитке, чтобы убедиться, что во всех линиях есть напряжение — об этом будет свидетельствовать работа, например, осветительных приборов.

«В современных домах обычно установлены устройства защитного отключения. Они служат для экстренного автоматического разрыва линии в случае возникновения опасности поражения электрическим током. На каждом УЗО есть кнопка "Тест" для проверки работоспособности устройства. Протестируйте все УЗО и старайтесь делать так каждый месяц», — настоятельно порекомендовал эксперт.

Он добавил, что если в доме есть заземление, в целях безопасности будет нелишним проверить его надежность, пригласив электрика, который проведет специальные измерения.

Ранее в апреле россиянам перечислили список вещей, которые следует проверить в дачном доме после зимы.