Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:47, 24 апреля 2024Экономика

Россиян призвали проверить дачный дом во избежание одной опасности

«Известия»: нужно тщательно проверить состояние дачного дома во избежание пожара

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

По приезде на дачу в майские праздники нужно проверить состояние дома, не ограничиваясь беглым внешним осмотром, во избежание пожара. К этому россиян призвали эксперты компании «Роквул», пишут «Известия».

По словам ведущего инженера-проектировщика «Роквула» Андрея Петрова, необходимо тщательно проверить электрооборудование. Одним из важных действий для этого станет включение автоматических выключателей в щитке, чтобы убедиться, что во всех линиях есть напряжение — об этом будет свидетельствовать работа, например, осветительных приборов.

«В современных домах обычно установлены устройства защитного отключения. Они служат для экстренного автоматического разрыва линии в случае возникновения опасности поражения электрическим током. На каждом УЗО есть кнопка "Тест" для проверки работоспособности устройства. Протестируйте все УЗО и старайтесь делать так каждый месяц», — настоятельно порекомендовал эксперт.

Он добавил, что если в доме есть заземление, в целях безопасности будет нелишним проверить его надежность, пригласив электрика, который проведет специальные измерения.

Ранее в апреле россиянам перечислили список вещей, которые следует проверить в дачном доме после зимы.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Священник РПЦ провел панихиду по Навальному. Его запретили в служении и разжаловали

      В ОДКБ оценили возможный выход Армении из организации

      Россиянин сломал установленные на улице портреты участников ВОВ и поплатился

      Раскрыты подробности о заражении людей оленьей зомби-болезнью

      Американский сенатор пообещал не выписывать бесконечно чеки для Киева

      В Генпрокуратуре предложили давать доступ прокурорам к банковским операциям

      Дроны и артиллерия атаковали Днепропетровскую область

      Краснов заявил о необходимости усилить профилактику правонарушений мигрантов

      Россиянам назвали максимально безопасное количество шашлыка

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому региону опасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше