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09:20, 24 апреля 2024Ценности

Россияне устремились жениться в 2023 году

«Авито Услуги»: спрос на свадебные услуги у россиян увеличился на 26 процентов

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Спрос на свадебные услуги в России вырос за год почти на треть. Соответствующее исследование от аналитиков «Авито Услуг» попало в распоряжение «Ленты.ру».

По данным портала, с февраля 2023 года по март 2024 года спрос на свадебные услуги увеличился на 26 процентов. При этом отмечается, что пары устремились самостоятельно заниматься подготовкой к женитьбе и искать исполнителей для праздника. Кроме того, на 88 процентов вырос рост интереса россиян к организации банкетов, в том числе к кейтерингу.

Согласно релизу, в преддверии Красной горки (первое воскресенье после Великого поста) спрос на организацию торжеств вырос на 8,5 процента по сравнению с мартом текущего года. За месяц интерес молодоженов к аренде помещений для праздника и услугам ведущих увеличился на 17 и 15 процентов соответственно.

Вдобавок пары стали чаще искать свадебных фотографов и видеооператоров — спрос на услуги таких специалистов вырос на десять процентов.

Ранее в апреле свадебный организатор назвал лучшие наряды для гостей.

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      Карина Черных
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