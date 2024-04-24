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13:14, 24 апреля 2024Силовые структуры

Россиянина осудили на 15 лет за госизмену и теракт на железнодорожном объекте

ФСБ: жителя Мордовии приговорили к 15 годам за госизмену и теракт на ж/д объекте

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд приговорил к 15 годам лишения свободы 20-летнего жителя Мордовии за госизмену в пользу Украины и совершение теракта на железнодорожном объекте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Чувашской Республике.

Россиянин признан виновным по части 2 статьи 205 («Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору») и статьи 275 («Государственная измена») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, молодой человек в интернете стал сотрудничать со спецслужбами Украины и согласился за деньги совершать теракты на российских предприятиях. Так, в декабре 2022 года в Алатырском районе Чувашии и в Саранске в Мордовии он поджег батарейные шкафы у станций Светотехника-Алатырь и тяговой подстанции железнодорожного перегона Ялга-Саранск.

Ранее Верховный суд Республики Бурятия приговорил к десяти годам лишения свободы мужчину за совершение диверсии и государственную измену. Осужденный поджег объект транспортной инфраструктуры, чтобы подорвать экономическую безопасность и обороноспособность России. Таким образом он оказал помощь иностранному государству или его представителям.

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      Екатерина Кашурникова
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