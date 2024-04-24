Россиянка описала Самуи фразой «на еду уходило в два раза больше, чем в Москве»

Российская туристка пожила на популярном тайском острове Самуи и раскрыла размер трат за месяц. Своей историей она поделилась с «Тинькофф Журналом».

Автор публикации призналась, что купила билет в один конец в Таиланд в январе 2024 года. Изначально путешественница планировала провести там месяц, но ей так понравилось, что она решила задержаться на три.

По словам россиянки, ее общий чек за продукты в феврале составил 14,2 тысячи батов (примерно 35,7 тысячи рублей), а походы в кафе и доставка обошлись еще в 6,2 тысячи батов (около 15,8 тысячи рублей). «Таким образом, на Самуи на еду уходило практически в два раза больше, чем в Москве», — такой фразой описала свой опыт читательница издания.

Туристка добавила, что жилье на курорте обошлось ей примерно в 69 тысяч рублей. «Аренда стоила 22 тысячи батов (55,3 тысячи рублей), еще 4 тысячи батов (10 тысяч рублей) заплатила риелтору в качестве комиссии. Коммунальные услуги обошлись в 1,5 тысячи батов (3,7 тысячи рублей), в эту сумму входили вода, электричество, газ и интернет», — пояснила она.

Россиянка также рассказала, что на аренду байка и бензин у нее ушло около 11 тысяч рублей, а на развлечения и шопинг — около 31 тысячи рублей.

«За февраль я потратила 145 тысяч рублей. Если снимать дом с одной спальней и на длительный срок, выйдет на 15-20 тысяч рублей дешевле», — отметила путешественница.

Ранее российская тревел-блогерша побывала на Самуи и удивилась обилию отдыхающих там соотечественников. Несмотря на заполненность курорта, отдых в популярном районе Бопхут ей понравился.