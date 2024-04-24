Посольство России в Тегеране: задержанный в Иране моряк Тимофей Колчанов здоров

Российские дипломаты посетили задержанного в Иране моряка Тимофея Колчанова вместе с экипажем судна MSC Aries. Об этом заявили в Telegram-канале посольства России в Тегеране.

«Российский моряк здоров, условия его пребывания удовлетворительные, он обеспечен всем необходимым, в том числе имеет возможность регулярно общаться с родными по телефону», — отмечается в заявлении представительства.

Кроме того, в заявлении посольства подчеркивается, что иранская сторона не имеет претензий к экипажу корабля, включая российского гражданина. Предполагается, что в скором времени они могут быть отпущены на свободу.

13 апреля спецназ подразделения «Сепах» (входит в состав ВМС Корпуса стражей исламской революции) захватил контейнеровоз MSC Aries в ходе проведенной с помощью вертолета операции. Судно шло под португальским флагом и следовало из эмиратского порта Халифа в индийский порт Нава-Шева. Сообщалось, что оно принадлежит компании Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера. Представитель компании — оператора судна MSC рассказал, что на борту находятся 25 членов экипажа. Позднее Telegram-канал Shot написал, что среди них — моряки из Приморского края.