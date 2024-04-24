Российским студенткам выплатят по 100 тысяч рублей за рождение ребенка до 25 лет

В Карелии родившим до 25 лет студенткам выплатят по 100 тысяч рублей

В Карелии студенткам вузов, колледжей и техникумов, которые родят до 25 лет, выплатят по 100 тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС.

По словам главы республики Артура Парфенчикова, который дал упомянутое поручение региональному правительству, данную сумму выплатят вне зависимости от того, каким будет по счету ребенок в семье.

Парфенчиков подчеркнул, что такие меры связаны с намерением стимулировать в указанном возрасте рождение именно первенцев.

Кроме того, глава республики выступил с предложением продлить программу регионального материнского капитала, а также расширить направления его использования. Известно, что размер данного социального пособия составляет 105,5 тысячи рублей.

В марте россиянка родила дочь и установила рекорд страны. Россиянка Светлана Халимова родилась в 1971 году. Ее первенец появился на свет 11 ноября 1988 года, а второй ребенок — 3 апреля 2023 года.