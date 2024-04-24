Российскому телеведущему дали срок за хищение денег для одаренных детей

Ведущему Гуревичу дали условный срок за хищение денег для одаренных детей

Российскому телеведущему Максиму Гуревичу, дали срок за хищение 3,4 миллиона рублей, выделенных из бюджета на организацию церемонии награждения одаренных детей. Об этом в среду, 24 апреля, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, с августа 2021 по февраль 2022 года вместе с сообщницей он совершил хищение бюджетной субсидии на организацию и проведение торжественной церемонии для одаренных детей в области культуры и искусства. Максима Гуревича признали виновным в мошенничестве. Приговором суда ему назначили три с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. В последнем слове ведущий не признал вину и попросил суд не лишать его свободы.

По данным следствия, в конце 2021 года Минспорта региона выделило 5 миллионов рублей для проведения церемонии награждения одаренных детей за их достижения в области образования, спорта, культуры и искусства. Деньги получила некоммерческая организация «Открытые сердца».

Подготовкой к мероприятию занимался директор компании «Современное производство» Гуревич и его помощники. Фигуранты составили фиктивные договоры и завысили стоимость работ, часть из которых даже не выполнили. Телеведущего арестовали в январе 2023 года.