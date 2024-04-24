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07:17, 24 апреля 2024Силовые структуры

Российскому телеведущему дали срок за хищение денег для одаренных детей

Ведущему Гуревичу дали условный срок за хищение денег для одаренных детей

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

Российскому телеведущему Максиму Гуревичу, дали срок за хищение 3,4 миллиона рублей, выделенных из бюджета на организацию церемонии награждения одаренных детей. Об этом в среду, 24 апреля, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, с августа 2021 по февраль 2022 года вместе с сообщницей он совершил хищение бюджетной субсидии на организацию и проведение торжественной церемонии для одаренных детей в области культуры и искусства. Максима Гуревича признали виновным в мошенничестве. Приговором суда ему назначили три с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. В последнем слове ведущий не признал вину и попросил суд не лишать его свободы.

По данным следствия, в конце 2021 года Минспорта региона выделило 5 миллионов рублей для проведения церемонии награждения одаренных детей за их достижения в области образования, спорта, культуры и искусства. Деньги получила некоммерческая организация «Открытые сердца».

Подготовкой к мероприятию занимался директор компании «Современное производство» Гуревич и его помощники. Фигуранты составили фиктивные договоры и завысили стоимость работ, часть из которых даже не выполнили. Телеведущего арестовали в январе 2023 года.

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