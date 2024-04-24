Россиянка попала в больницу с острым удушьем из-за съеденных год назад фисташек

В Лобне женщина попала в больницу с удушьем из-за съеденных год назад фисташек

Жительница подмосковной Лобни попала в больницу с острым удушьем из-за того, что около года назад съела фисташки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, год назад 64-летняя женщина подавилась, когда ела фисташки. Она проглотила две половинки скорлупы, которые застряли в двух бронхах. Из-за этого спустя время у россиянки случился приступ удушья.

Пациентку госпитализировали. Медики, проведя эндоскопию, выяснили, что скорлупа успела врасти в слизистую. Инородные предметы удалось достать из трахеи женщины — она хорошо перенесла хирургическое вмешательство.

Ранее новосибирские врачи прооперировали студентку из Иркутска с редким заболеванием, из-за которого ее легкие забили тромбы. Студентка на этом фоне страдала от приступов удушья.