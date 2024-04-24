Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:39, 24 апреля 2024Россия

Россиянка попала в больницу с острым удушьем из-за съеденных год назад фисташек

В Лобне женщина попала в больницу с удушьем из-за съеденных год назад фисташек

Фото: Joanna Kosinska / Unsplash

Жительница подмосковной Лобни попала в больницу с острым удушьем из-за того, что около года назад съела фисташки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, год назад 64-летняя женщина подавилась, когда ела фисташки. Она проглотила две половинки скорлупы, которые застряли в двух бронхах. Из-за этого спустя время у россиянки случился приступ удушья.

Пациентку госпитализировали. Медики, проведя эндоскопию, выяснили, что скорлупа успела врасти в слизистую. Инородные предметы удалось достать из трахеи женщины — она хорошо перенесла хирургическое вмешательство.

Ранее новосибирские врачи прооперировали студентку из Иркутска с редким заболеванием, из-за которого ее легкие забили тромбы. Студентка на этом фоне страдала от приступов удушья.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Воевавший за Россию сербский доброволец попросил Путина о помощи. Почему его хотят выдворить из страны?

      Командир «Ахмата» заявил о ежедневных успехах России в зоне СВО

      Синоптик объяснил ранний сезон ураганов в Москве

      Друг задержанного замминистра обороны Иванова дал на него показания

      В США заявили о подрыве авторитета НАТО из-за попыток развалить Россию

      Банду украинских телефонных мошенников задержали в Чехии

      Украинский дизайнер выпустила сшитую из трусов юбку за 61 тысячу рублей

      Носитель «Калибров» выполнил глубоководное погружение

      Адвокат замминистра обороны высказал позицию Иванова по делу о взятках

      Россиянка попала в больницу с острым удушьем из-за съеденных год назад фисташек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше