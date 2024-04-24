Сестра Ким Чен Ына сравнила чиновников в Южной Корее с собаками

Сестра Ким Чен Ына пообещала Южной Корее разгром в случае начала войны с КДНР

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон сравнила южнокорейских политиков с собаками и пообещала Южной Корее разгром, если та решится на военные действия против КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Испуганная собака хорошо лает, но в последнее время главари корейской марионеточной военной банды перешли все границы с их лаем», — отметила она.

Чиновница подчеркнула, что США не должны прививать Южной Корее «безрассудную храбрость», так как, если они и их союзники продолжат «бахвалиться силой» и угрожать безопасности КНДР, то они сами подвергнутся опасности.

В ноябре прошлого года Ким Е Чжон заявила, что КНДР никогда не сядет за стол переговоров с США и не будет возобновлять диалог со страной. Она отметила, что Северная Корея продолжит политику как государство — член ООН без каких-либо ограничений, в то время как США будут подрывать глобальный мир и безопасность.

