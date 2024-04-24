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11:02, 24 апреля 2024Путешествия

Шри-Ланка задумала продлить режим бесплатных виз для россиян

Посольство Шри-Ланки в РФ заявило о продлении режима бесплатных виз для россиян
СюжетВизы в Европу:

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Власти Шри-Ланки задумались о продлении режима бесплатных виз для российских туристов. Об этом заявили в посольстве курортной страны в РФ, передает РИА Новости.

Уточняется, что Шри-Ланка рассматривает возможность продления бесплатных виз после 30 апреля.

В начале апреля власти Шри-Ланки продлили бесплатный визовый режим для путешественников из семи стран, в том числе для россиян. Пилотный проект по предоставлению бесплатных проездных документов будет действовать до 30 апреля. За этот месяц правительство окончательно решит, нужно ли вводить такой режим на постоянной основе.

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