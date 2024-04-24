Спрогнозировано продвижение ВС России после взятия под контроль Часова Яра

Военный эксперт Матюшин: Курахово может стать «новой украинской фортецей»

Военный эксперт, офицер Донецкой народной республики (ДНР) в запасе Александр Матюшин считает, что после взятия под контроль Часова Яра Вооруженные силы (ВС) России могут продвинуться в сторону города Курахово. Таким прогнозом он поделился с «Царьградом».

«Очевидно, что после занятия Очеретино нашими штурмовиками наши войска должны будут развернуться на левый фланг с последующим выстраиванием общего фронта вокруг Курахово, которое на данный момент имеет предпосылки стать новой украинской фортецей, за которую развернется битва буквально этим летом либо осенью», — указал эксперт.

По его словам, в скором времени российские войска продвинутся к Карловке, а после пойдут навстречу соотечественникам, штурмующим Красногоровку и Георгиевку. Кроме того, допустил Матюшин, группировка может направиться в тыл украинской армии под Горловку.

«Второй вариант маловероятен — это выход навстречу нашей группировке, которая штурмует сейчас Часов Яр. Но этот вариант я рассматриваю менее всего, потому что для него нужно подтягивание резервов, скопление этих резервов, выстраивание их непосредственно неподалеку от линии фронта», — объяснил специалист, указав, что подобное развитие событий может привести к большим потерям из-за активного применения противником дронов.

В среду, 24 апреля, Министерство обороны доложило, что штурмовые подразделения Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск овладели опорным пунктом Вооруженных сил Украины на окраинах Часова Яра при поддержке авиации и огня артиллерии.