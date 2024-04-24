США расширили санкции против Ирана из-за кибератак

США ввели санкции против двух компаний и четырех граждан Ирана из-за кибератак

Власти США ввели санкции в отношении двух компаний и четырех граждан, причастных к кибератакам со стороны Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство финансов Соединенных Штатов.

По данным ведомства, в результате «злонамеренной киберактивности» в США пострадали более десяти частных фирм и государственных учреждений. В министерстве сообщили, что попавшие под санкции физические и юридические лица якобы проводили «скоординированную длительную кампанию», которая была направлена на дестабилизацию критической инфраструктуры.

В ведомстве добавили, что атаки осуществлялись в интересах Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В связи с этим было решено ввести санкции и в отношении главы киберкомандования КСИР.

Ранее США ввели новые санкции против физических и юридических лиц, связанных с производством беспилотных летательных аппаратов в Иране. Из заявления следует, что ограничения затронули лидеров Корпуса стражей исламской революции и «связанные с КСИР организации». Вашингтон также расширил ограничения против Министерства обороны Ирана.