Стало известно о помощи замминистра обороны России двум компаниям

Замминистра обороны России Иванов помог двум компаниям получить госконтракты

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов помог получить государственные контракты как минимум двум компаниям, а взамен бесплатно пользовался их услугами. Об этом стало известно изданию Baza.

По версии следователей, Иванов помогал фирмам выигрывать конкурсы, на которых легче всего заработать, а за это получал взятки. По данным Baza, в деле чиновника фигурирует «космическая сумма взяток», которую он получал не деньгами, а бесплатными услугами — оплаченным перелетом на море, отелем, охранниками или решением различных вопросов.

При этом, как уточняет следствие, количество фирм, которым замминистра обороны оказывал покровительство, еще может вырасти.

Тимур Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов вечером 23 апреля на рабочем месте. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ, чиновник помещен в СИЗО.