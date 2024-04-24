Стало известно о пострадавших при пожаре на нефтебазе в Крыму

РИА Новости: три человека пострадали при возгорании цистерны под Симферополем

При возгорании железнодорожных цистерн в поселке Комсомольский под Симферополем пострадали три человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Информацию о возгорании подтвердили в пресс-службе МЧС по Республике Крым. Там заявили, что на месте развернут оперативный штаб. Предварительно, причиной пожара стало нарушение правил технологического процесса. На данный момент открытое горение ликвидировано.

В свою очередь, Telegram-канал «Mash на волне» утверждает, что возгорание произошло на территории нефтебазы. По его данным, помимо трех пострадавших, еще одного человека спасти не удалось.

Дополнение: ТАСС со ссылкой на региональное МЧС уточняет, что пострадали два человека, еще одного не спасли.

Ранее в Рязанской области из-за падения беспилотника произошел пожар на нефтезаводе. По данным СМИ, беспилотник попал в установку по первичной переработке нефтепродуктов. Сообщалось о двух пострадавших.