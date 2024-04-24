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18:18, 24 апреля 2024Путешествия

Стюардесса в мини сделала фото в самолете и взбудоражила пользователей сети

Фото: @beautifull_cabincrews

Стюардесса лоукостера Blue Air сделала фото в самолете в униформе и взбудоражила пользователей сети. Кадры опубликованы в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На фото бортпроводница позирует на камеру в темно-синем платье мини и черных туфлях на высоком каблуке. Свой образ сотрудница авиакомпании дополнила разноцветным ярким макияжем и собранными в хвост волосами.

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Подписчики аккаунта в комментариях восхитились внешностью девушки. «Красивая», «Вау, великолепная», «Такая милая», «Мне очень нравится эта прелестная леди», — написали они.

Ранее стюардесса из Филадельфии раскрыла в своих соцсетях главные качества хороших пассажиров. По словам бортпроводницы Дестани Армстронг, члены экипажа ценят, когда при посадке пассажиры с ними здороваются или спрашивают, как у них дела.

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      Фариза Бацазова
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