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14:42, 24 апреля 2024Мир

Трамп набрал популярность из-за экономических неудач Байдена

Bloomberg: Байден отстает от Трампа в рейтинге из-за экономических неудач

Фото: Yuki Iwamura / Reuters

Действующий президент США Джо Байден отстает от бизнесмена и кандидата на пост Дональда Трампа в рейтинге из-за экономических неудач и проблем, с которыми сталкиваются Штаты. Об этом сообщает Bloomberg.

«Недавний успех президента Джо Байдена в ключевых штатах, где проходит политическая борьба, по большей части испарился», — комментирует агентство результаты социологического опроса дочерней компании Bloomberg News/Morning Consult.

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Падение рейтинга нынешнего американского лидера следует связывать с пессимистичным взглядом респондентов на экономику. «Большинство избирателей колеблющихся штатов прогнозируют ухудшение экономических условий в ближайшие месяцы», — констатирует Bloomberg.

Ранее стало известно, что Трамп побеждает на праймериз в штате Пенсильвания. Политик набрал 82,6 процента голосов после обработки 60 процентов бюллетеней.

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      Глеб Бажуткин
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