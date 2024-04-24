Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:50, 24 апреля 2024Мир

Украина применила против России дальнобойные ракеты. США тайно передали их Киеву

Reuters: США тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: John Hamilton / U.S. Army / AP

Украинские войска на прошлой неделе применили против территории России американские ракеты большой дальности ATACMS, утверждает агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника из Соединенных Штатов.

Эти ракеты, включенные в предыдущий пакет военной помощи, США ранее тайно передали Украине, добавил источник.

Переданными ATACMS был атакован аэродром в Крыму

Агентство указало, что ракеты ATACMS были включены в пакет военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, который президент США Джо Байден утвердил 12 марта. Чиновник не уточнил, сколько всего ракет было отправлено. Утверждается, что дальнобойные ракеты отправили тайно.

Полученное оружие Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы уже использовали. Как утверждается, этими ATACMS был нанесен удар рано утром 17 апреля по аэродрому в Крыму.

В минобороны США подтвердили факт передачи ракет. Там указали, что ее в феврале санкционировал Байден, а ракеты прибыли на Украину в апреле. Передача держалась в тайне по просьбе украинской стороны, и Киев использовал их якобы «в пределах суверенной украинской территории», утверждает Пентагон.

Могу подтвердить, что США передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS по распоряжению президента. В феврале он, не афишируя это, отдал распоряжение своей команде по национальной безопасности направить ATACMS на Украину

представитель минобороны США

Reuters напомнило, что вопрос о поставках ATACMS с дальностью до 300 километров был предметом споров в администрации Байдена в течение нескольких месяцев. Пентагон изначально выступал против передачи ракет большой дальности, опасаясь, что они могут быть перехвачены российскими войсками и изучены, а также что Украина будет использовать их для ударов по территории России.

Источник агентства пояснил, что удары ВС РФ по инфраструктуре Украины повлияли на итоговое решение о передаче ракет. Он также утверждает, что в Штатах «предупреждали Россию об этих вещах».

Удар ВСУ по крымскому аэродрому подтвердил Зеленский

Атака на аэродром близ Джанкоя на севере полуострова произошла ранним утром 17 апреля. Сообщалось о нескольких взрывах и работе системы противовоздушной обороны. По информации Baza, ВСУ ударили семью или восемью ракетами. Издание утверждало, что украинские войска применили баллистические ракеты, не уточнив, о каком именно вооружении идет речь.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев несет ответственность за нанесение ударов по аэродрому в Джанкое. По его словам, ВСУ «реализовали правильный удар». Он поблагодарил военных «за меткость».

О поставках ATACMS в марте объявлялось публично

Несмотря на заявления Пентагона о тайной передаче партии ракет, в марте при объявлении нового пакета военной помощи Киеву об ATACMS говорилось открыто.

Тогда сообщалось, что в пакет будет входить несколько APAM, более старой версии системы ракет большой дальности ATACMS, которая может преодолевать расстояние в 160 километров и нести боеголовки, содержащие сотни кассетных бомб.

Материалы по теме:
«Байден готовит стратегию войны на несколько лет» США посылают многомиллиардную помощь Украине. Как она изменит ход СВО?
«Байден готовит стратегию войны на несколько лет»США посылают многомиллиардную помощь Украине. Как она изменит ход СВО?
Сегодня
ВСУ должны получить «быстрый и мощный» пакет помощи от США. Какое оружие в него входит?
ВСУ должны получить «быстрый и мощный» пакет помощи от США.Какое оружие в него входит?
Сегодня

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан тогда же заявил, что Киеву хватит этого пакета помощи лишь на пару недель.

Первые ракеты ATACMS Киев получил в 2023 году — считается, что США передали Украине не более 20 ракет в рамках тайных поставок. В Белом доме сообщили, что ВСУ получили ракеты с дальностью стрельбы 165 километров — Киеву передали самые ранние и многочисленные ракеты ATACMS Block 1. Этими ракетами, в частности, был атакован аэродром ВС России в Бердянске Запорожской области в октябре.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Украина применила против России дальнобойные ракеты. США тайно передали их Киеву

      На Украине раскритиковали слова Кулебы о проживающих за границей военнообязанных

      Пентагон пообещал быстрые поставки оружия Украине

      На Украине увидели опасную тенденцию в действиях российских войск

      Еврокомиссия запланировала наложить санкции на российский теневой флот

      Захарова прокомментировала тайную поставку ATACMS на Украину

      Россияне сравнили бурю в Греции с обычной весной в Петербурге

      Премьер Испании приостановил свои обязанности и решил поразмыслить о будущем

      Кабмин Украины принял запрет на получение загранпаспортов за пределами страны

      В США заявили о готовности произвести 100 тысяч снарядов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше