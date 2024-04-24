Украина применила против России дальнобойные ракеты. США тайно передали их Киеву

Reuters: США тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS

Украинские войска на прошлой неделе применили против территории России американские ракеты большой дальности ATACMS, утверждает агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника из Соединенных Штатов.

Эти ракеты, включенные в предыдущий пакет военной помощи, США ранее тайно передали Украине, добавил источник.

Переданными ATACMS был атакован аэродром в Крыму

Агентство указало, что ракеты ATACMS были включены в пакет военной помощи Украине на сумму 300 миллионов долларов, который президент США Джо Байден утвердил 12 марта. Чиновник не уточнил, сколько всего ракет было отправлено. Утверждается, что дальнобойные ракеты отправили тайно.

Полученное оружие Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы уже использовали. Как утверждается, этими ATACMS был нанесен удар рано утром 17 апреля по аэродрому в Крыму.

В минобороны США подтвердили факт передачи ракет. Там указали, что ее в феврале санкционировал Байден, а ракеты прибыли на Украину в апреле. Передача держалась в тайне по просьбе украинской стороны, и Киев использовал их якобы «в пределах суверенной украинской территории», утверждает Пентагон.

Могу подтвердить, что США передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS по распоряжению президента. В феврале он, не афишируя это, отдал распоряжение своей команде по национальной безопасности направить ATACMS на Украину представитель минобороны США

Reuters напомнило, что вопрос о поставках ATACMS с дальностью до 300 километров был предметом споров в администрации Байдена в течение нескольких месяцев. Пентагон изначально выступал против передачи ракет большой дальности, опасаясь, что они могут быть перехвачены российскими войсками и изучены, а также что Украина будет использовать их для ударов по территории России.

Источник агентства пояснил, что удары ВС РФ по инфраструктуре Украины повлияли на итоговое решение о передаче ракет. Он также утверждает, что в Штатах «предупреждали Россию об этих вещах».

Удар ВСУ по крымскому аэродрому подтвердил Зеленский

Атака на аэродром близ Джанкоя на севере полуострова произошла ранним утром 17 апреля. Сообщалось о нескольких взрывах и работе системы противовоздушной обороны. По информации Baza, ВСУ ударили семью или восемью ракетами. Издание утверждало, что украинские войска применили баллистические ракеты, не уточнив, о каком именно вооружении идет речь.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев несет ответственность за нанесение ударов по аэродрому в Джанкое. По его словам, ВСУ «реализовали правильный удар». Он поблагодарил военных «за меткость».

О поставках ATACMS в марте объявлялось публично

Несмотря на заявления Пентагона о тайной передаче партии ракет, в марте при объявлении нового пакета военной помощи Киеву об ATACMS говорилось открыто.

Тогда сообщалось, что в пакет будет входить несколько APAM, более старой версии системы ракет большой дальности ATACMS, которая может преодолевать расстояние в 160 километров и нести боеголовки, содержащие сотни кассетных бомб.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан тогда же заявил, что Киеву хватит этого пакета помощи лишь на пару недель.

Первые ракеты ATACMS Киев получил в 2023 году — считается, что США передали Украине не более 20 ракет в рамках тайных поставок. В Белом доме сообщили, что ВСУ получили ракеты с дальностью стрельбы 165 километров — Киеву передали самые ранние и многочисленные ракеты ATACMS Block 1. Этими ракетами, в частности, был атакован аэродром ВС России в Бердянске Запорожской области в октябре.