В Германии начался суд между Adidas и Nike

Die Zeit: в Германии начался апелляционный процесс по спору между Adidas и Nike

Апелляционный процесс по спору между производителями спортивных товаров Adidas и Nike из-за полосок на товарах американского бренда начался в Германии. Об этом пишет газета Die Zeit.

По данным издания, причиной разногласий стали три параллельные полоски — характерный элемент дизайна производителя Adidas.

В 2022 году компания обнаружила аналогичные полосы на продукции Nike и подала иск, обвиняя конкурента в нарушении авторских прав.

В августе 2023 года сообщалось, что Adidas решил избавиться от оставшихся в России магазинов. Генеральный директор марки Бьорн Гулден заявил, что компания находится в процессе закрытия торговых точек в стране.