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06:34, 24 апреля 2024Экономика

В Германии начался суд между Adidas и Nike

Die Zeit: в Германии начался апелляционный процесс по спору между Adidas и Nike

Фото: Alex Morton / Reuters

Апелляционный процесс по спору между производителями спортивных товаров Adidas и Nike из-за полосок на товарах американского бренда начался в Германии. Об этом пишет газета Die Zeit.

По данным издания, причиной разногласий стали три параллельные полоски — характерный элемент дизайна производителя Adidas.

В 2022 году компания обнаружила аналогичные полосы на продукции Nike и подала иск, обвиняя конкурента в нарушении авторских прав.

В августе 2023 года сообщалось, что Adidas решил избавиться от оставшихся в России магазинов. Генеральный директор марки Бьорн Гулден заявил, что компания находится в процессе закрытия торговых точек в стране.

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      Юлия Мискевич
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