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10:47, 24 апреля 2024Бывший СССР

В ЛНР рассказали об укреплении ВСУ линии обороны на одном из участков

Марочко: ВСУ почти вдвое увеличили систему траншей в районе Белогоровки

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) укрепляют линию обороны в районе поселка Белогоровка. Об этом со ссылкой на собственные источники написал в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его информации, военнослужащие ВСУ за последнее время почти вдвое увеличили систему траншей на данном участке. Марочко также рассказал, что, помимо новых окопов и путей сообщения между ними, украинские солдаты также углубляют уже имеющиеся оборонительные сооружения.

«Выявлены и скрытые огневые точки, к которым подходит разветвленная система туннелей», — добавил подполковник НМ ЛНР в отставке.

Ранее Марочко сообщал, что ВСУ стали чаще использовать химические боеприпасы с фосфорными, хлористыми и азотистыми компонентами. Он уточнил, что украинские военные сбрасывают кустарные снаряды с беспилотников в районе Лисичанска и Кременной.

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      Екатерина Грищенко
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